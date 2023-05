Misstöne und Titel Bayern-Beben im Meisterglück

Am Pfingstmontag meldete sich dann Uli Hoeneß via „Kicker“ zu Wort und antwortete auf die Frage, ob es ein Fehler gewesen sei, Kahn zum Bayern-Chef zu machen? „Im Nachhinein muss man das so sagen.“ Der Ehrenpräsident monierte eine „katastrophal schlechte Stimmung“ und „totale Hektik“ im Verein, was er Kahn und dessen Beratern ankreidete. „Auch wenn er als CEO die Erwartungen nicht erfüllt hat, steht meine Tür für Oliver immer offen“, sagte Hoeneß.