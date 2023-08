Champions League Bayern-Glück und BVB-Hammer: Königsklasse gegen Top-Clubs

Auf die genauen Ansetzungen müssen Clubs wie Fans noch bis Samstagmittag warten. Erst dann will die UEFA bekannt geben, welche Spiele an welchen Tagen stattfinden. Klar ist schon, dass Bayern und Union sowie Dortmund und Leipzig immer am gleichen Wochentag antreten. In Hamburg werden auch drei Spiele ausgerichtet. Der ukrainische Meister Schachtar Donezk weicht wegen des russischen Angriffskrieges in die Hansestadt aus und empfängt im Volksparkstadion den FC Barcelona, den FC Porto und Royal Antwerpen mit dem ehemaligen Bayern-Profi Mark van Bommel als Trainer.