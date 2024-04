Champions League Bayern gut im Halbfinal-Rennen - Gefeierte London-Rückkehrer

Neben Neuer nahm eine Woche vor dem Rückspiel am Mittwoch in München Leroy Sané eine Schlüsselrolle ein. Kapitän Neuer bewahrte die Münchner kurz vor dem Gnabry-Tor gegen Ben White vor dem 0:2-Schock, Flügelspieler Sané leitete den Ausgleich ein und holte den Strafstoß zur zwischenzeitlichen Führung mit einem traumhaften Solo heraus. So darf der frühere Chelsea-Trainer Tuchel nach dem Aus in Pokal und Meisterschaft sowie der jüngsten Liga-Blamage in Heidenheim auf den ganz großen Titeln zum Abschied aus München hoffen. „Wir haben einen kleinen Schritt gemacht“, sagte Kane. „Wir müssen von Spiel zu Spiel fokussiert sein.“