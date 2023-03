Champions League : Bayern schmeißen PSG mit Mbappé und Messi raus

München Beim FC Bayern steht auch im Rückspiel die Null gegen Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé und Lionel Messi werden ausgebremst - und vorne trifft wieder ein ehemaliger PSG-Profi.

Julian Nagelsmann umarmte seine Bayern-Stars euphorisch nach einem großen Königsklassen-Sieg, Lionel Messi und Kylian Mbappé verzogen sich sichtlich angefressen in die Kabine.

„Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir die Scheu abgelegt, waren klarer im Verteidigen“, sagte Thomas Müller bei DAZN. „Wir haben dann das bessere Spiel gemacht und, glaube ich, auch verdient gewonnen.“ Choupo-Moting traf - wie im Hinspiel Kingsley Coman als ehemaliger PSG-Profi - nach energischem Ballgewinn von Müller und Pass von Leon Goretzka. Gnabry vollendete einen Konter (89.).

„Maximale Gier und Emotionen“

Trainer Julian Nagelsmann konnte dank einer taktisch reifen Leistung am Spielfeldrand seinen bislang größten Sieg als Bayern-Trainer bejubeln. Der Viertelfinalgegner wird am 17. März ausgelost. „Die Spieler haben es wirklich gut umgesetzt“, sagte Nagelsmann. Wenn sein Team „maximale Gier und Emotionen“ mit der „Qualität, die wir haben“, paare, seien die Bayern „unfassbar gut“.

Vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena bremste die Münchner Defensive um Abwehrchef Dayot Upamecano und den erstaunlich abgeklärten Josip Stanisic die Angriffe von Messi und Mbappé. Eine Super-Grätsche von Matthijs de Ligt nach einem Schuss von Vitinha verhinderte nach einem groben Patzer von Torwart Yann Sommer einen Bayern-Rückstand (38.). „Man muss ehrlich sein, in so einem Fußballspiel gibt es immer Momente, wo man durch Fleiß Glück braucht“, sagte Müller.