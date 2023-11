DFB-Pokal Bittere Bayern-„Pille“: Blamiert und personell geschwächt

Bereits am Samstag (18.30 Uhr/Sky) tritt der Rekordsieger beim Dauerrivalen Borussia Dortmund an. Mindestens moralisch geschwächt, wahrscheinlich auch personell. Nach wochenlangen Problemen in der dünn besetzten Innenverteidigung erlitt der niederländische Nationalspieler Matthijs de Ligt in der Pokal-Partie wieder eine Knieverletzung. „Wir hoffen, dass es nichts Strukturelles ist“, sagte Tuchel, der beim BVB erneut zum Umbau gezwungen wäre.