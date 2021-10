Finanzinstitut : Bundesbank-Präsident Weidmann tritt zum Jahresende zurück

Frankfurt/Main Überraschender Schritt: Bereits zum 31.12. legt Jens Weidmann sein Amt nieder - aus persönlichen Gründen. In der Vergangenheit war der Volkswirt immer wieder als scharfer Kritiker der EZB aufgetreten.

Er habe Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um seine Entlassung aus dem Amt zum 31. Dezember 2021 gebeten, teilt die Bundesbank in Frankfurt mit. „Ich bin zur Überzeugung gelangt, dass mehr als 10 Jahre ein gutes Zeitmaß sind, um ein neues Kapitel aufzuschlagen – für die Bundesbank, aber auch für mich persönlich“, schreibt Weidmann in einem Brief an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank.