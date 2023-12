Dienstleistungen Bundesregierung bringt Reform des Postgesetzes auf den Weg

Die Reform des veralteten Postgesetzes kommt in die Gänge. Das Bundeskabinett billigte in Berlin einen Vorschlag des Bundeswirtschaftsministeriums. „Mit unseren Reformvorschlägen sichern wir eine flächendeckende und erschwingliche Versorgung der Menschen mit Briefen und Paketen - in der Stadt und auf dem Land“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).