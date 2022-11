Fußball-WM : Bundestrainer Flick: „Haben keinen Schuss mehr frei“

Al-Shamal Das 1:2 gegen Japan setzt das deutsche Team bei der WM schon früh unter Druck. Der Bundestrainer sieht viel Arbeit.

Bundestrainer Hansi Flick hat das zweite WM-Gruppenspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Spanien am kommenden Sonntag zum Endspiel erklärt.

„Wir haben keinen Schuss mehr frei, der Fehlschuss, den hatten wir gestern, so müssen wir das Ganze angehen“, sagte Flick, einen Tag nach dem bitteren 1:2 zum deutschen WM-Auftakt gegen Japan. Gegen die Spanier müssten „viele Dinge“ besser gemacht haben. Der DFB-Auswahl droht das WM-Aus.

„Im Nachhinein muss man sagen, auch wenn über 70 Minuten Vieles positiv war, war es am Ende, wenn man ins Detail geht, nicht das, was wir uns vorgestellt haben“, sagte Flick über die Japan-Partie. „An den Schrauben müssen wir drehen und versuchen, die Dinge besser zu machen.“ Jeder einzelne Spieler müsse schauen, das Spiel „für sich einfach besser“ zu gestalten. „Wir haben einiges zu tun“, sagte Flick.

Kritik aus dem Team

Die Kritik von Ilkay Gündogan an seinen Mitspielern ist für Flick „okay“. Das Trainerteam wolle „keinem Spieler was vorgeben“, sagte Flick. „Er hat das so auf den Punkt gebracht. Es ist wichtig, dass man dann im Spiel, wenn man unter Druck ist, den Mut hat, sich anzubieten.“