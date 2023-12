13. Spieltag BVB-Bollwerk hält 74 Minuten: Boniface rettet Bayers Serie

„Es ist ein bisschen bitter. Leverkusen hatte auf jeden Fall mehr Spielanteile, aber wir haben so lange geführt und wollten es über die Zeit bringen. Das ist uns leider nicht gelungen. Aber offensiv muss viel mehr kommen“, sagte Dortmunds Kapitän Emre Can. Für den BVB stehen im Pokal bei Überraschungs-Team VfB Stuttgart und in der Meisterschaft gegen Pokalsieger RB Leipzig aber gleich die nächsten wegweisenden Partien an. Es sei noch alles im grünen Bereich, so Can: „Es könnte besser sein, aber wir sind in allen drei Wettbewerben dabei.“