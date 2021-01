Aktuelle Corona-Lage : Mehr als eine halbe Million Covid-19-Impfungen erfasst

Liveblog Bonn/Region Seit dem Beginn der Impfkampagne Ende Dezember sind in Deutschland mehr als eine halbe Million Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. In unserem Liveticker halten wir Sie auf dem Laufenden, wie die Corona-Pandemie in Bonn, der Region und weltweit abläuft.



Da die Zahl der Corona-Infektionen nicht deutlich sinkt, müssen sich die Menschen in Deutschland für die kommenden drei Wochen auf weitere Beschränkungen einstellen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder einigten sich am Dienstag auf eine Verlängerung der ursprünglich bis zum 10. Januar vereinbarten Lockdown-Regeln bis zum Monatsende.

Auch in Bonn und Köln steigen die aktuellen Zahlen wieder an. Derweil werden immer mehr Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft.

Der Corona-Liveticker:

(ga/mit Material von dpa/epd)