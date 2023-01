Corona-Pandemie : Wer hat weiter Anspruch auf einen kostenlosen Test?

Ein Bild, das immer seltener wird: Eine Mitarbeiterin in einem Testzentrum macht einen Abstrich für einen Corona-Schnelltest. Foto: dpa/Christophe Gateau

Service Bonn Die Corona-Pandemie scheint überwunden. Besonders in Krankenhäusern und Pflegeheimen gilt es aber weiterhin, Risikogruppen zu schützen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema Corona-Tests.

Corona: Bis wann gilt die neue Testverordnung der Bundesregierung?

Corona: Wofür brauche ich noch einen Test?

Einen Nachweis über ein negatives Testergebnis braucht man zum Beispiel für den Besuch in Pflege- und Wohnheimen und Krankenhäusern. Also überall dort, wo Besucherinnen und Besucher oder Mitarbeitende mit Personen aus der Risikogruppe in Kontakt treten. Allerdings reicht dafür seit dem 23. Dezember auch ein Selbsttest, eine Bestätigung von einer offiziellen Teststelle ist nicht mehr notwendig.