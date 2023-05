2. Liga Darmstadt macht Bundesliga-Rückkehr perfekt

Die Magdeburger, die sich den Klassenerhalt schon gesichert haben, vergaben mehrere Chancen gegen den starken Torhüter Marcel Schuhen. Lieberknecht war bereits in der Saison 2010/11 mit Eintracht Braunschweig aufgestiegen. Darmstadt hatte in der Ära von Chefcoach Dirk Schuster für Furore gesorgt, als der Traditionsclub zwischen 2013 und 2015 von der dritten erst in die zweite und dann in die erste Liga aufgestiegen war. 2017 stiegen die Lilien - damals unter Chefcoach Torsten Frings - wieder ab.