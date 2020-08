107. Frankreich-Rundfahrt : Das bringt der Tag bei der Tour de France

Nizza Trotz der steigenden Corona-Infektionszahlen fällt der Startschuss für die Tour de France in Nizza. Für Fahrer und Zuschauer gelten strikte Regeln. Sportlich geht es mit einer Flachetappe los, eine der wenigen Chancen für die Sprinter.

Begleitet von großen Corona-Sorgen beginnt am heutigen Samstag in Nizza die 107. Tour de France. Nachdem die Infektionszahlen in Frankreich stark gestiegen sind, wurden die Maßnahmen noch einmal verschärft.

STRECKE: Die zwei Berge der dritten Kategorie dienen eher dazu, dass am Samstag auch das Bergtrikot vergeben werden kann. Die letzten 50 Kilometer sind flach, das Ziel liegt direkt am Strand auf der berühmten Promenade des Anglais. Eine ideale Ankunft für die Sprinter.

DEUTSCHE: In früheren Jahren wäre die Zielankunft wie geschaffen gewesen für André Greipel. Der 38-Jährige, der in seine zehnte Tour geht, hat aber ein wenig an Endschnelligkeit verloren. So ist mit dem zwölften Tour-Etappensieg seiner Karriere eher nicht zu rechnen.