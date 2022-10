Staus rund um Bonn : Das ganz normale Stau-Chaos

Stau auf der A3 bei Köln Foto: dpa/Henning Kaiser

Bonn Die Klagen über viele Staus rund um Bonn und auf den Pendlerrouten häufen sich. Autofahrer sind genervt. Ist es ein subjektives Stau-Empfinden oder entspricht es der Realität?

Ist es das ganz normale Stau-Chaos, das rund um Bonn und für Pendler aus Köln zum Alltag gehört? Oder ist es so, dass wir tatsächlich momentan morgens und abends länger im Stau stehen als sonst? Subjektives Stau-Empfinden oder Realität? Einiges gehört in den Bereich der Normalität: Wer in den Herbstferien zum Beispiel nicht in den Ferien war, freute sich über gut befahrbare Autobahnen rund um Bonn – und registriert augenblicklich mehr Stillstand oder Zähflüssiges auf den Straßen.

ADAC-Kommunikations-Chef Thomas Müther sieht „mehrere generelle Gründe“ dafür, dass mancher Autofahrer zurzeit so genervt reagieren könnte. Einige Gründe sind saisonaler Natur. „Viele Menschen haben ihre Urlaubstage für das Jahr abgebaut, es sind also mehr Leute in den Büros“, meint Müther, was zu mehr Verkehr führe. Zudem würden bei dem prekären Wetter immer mehr Pendler von der Bahn und dem Fahrrad aufs Auto umsteigen, was die Lage auf den Autobahnen verschärft. Was den öffentlichen Nahverkehr angeht: „Wir haben kein 9-Euro-Ticket mehr und noch kein 49-Euro-Ticket“, so Müther, zwei Instrumente, die den Straßenverkehr entlasten könnten. „Oktober und November waren vor Corona die klassischen Staumonate“, erläutert der Verkehrsexperte. Als Corona kam und im Herbst die Infektionszahlen nach oben schnellten, entspannte sich die Lage in den früheren Staumonaten. Grund: Viele Mitarbeiter wurden von ihren Arbeitgebern aus Infektionsschutzgründen ins Homeoffice geschickt. Plötzlich war der November kein Staumonat mehr. Dass momentan deutlich weniger Menschen im Homeoffice arbeiten als in den vergangenen beiden Jahren, verschärft natürlich die Situation auf den Pendlerstrecken.

Haupt-Stauverursacher seien ohnehin die Baustellen, meint Müther. Dass gewöhnlich auf den Autobahnen rund um Bonn und zwischen Köln und Bonn in der Jahreszeit besonders intensiv gearbeitet werde, hänge, so der Experte, zum Teil auch damit zusammen, dass die Unternehmen versuchen, die Bautätigkeiten zu einem Ende zu bringen, noch bevor das Winterwetter einsetzt. Zurzeit gibt es zwischen dem Kölner Süden und Bad Honnef rund um Bonn übrigens laut „Verkehr NRW“ und dem neuen Portal „maps.adac.de“ etwa 25 Baustellen, deren Länge sich auf über 13 Kilometer summiert. Das sind keine spektakulären Zahlen.

Auf die Frage nach Sauursachen und ob es mehr Baustellen gebe als sonst, antwortet Lauren Guiomar Dohnalek von der Pressestelle der Autobahn GmbH Rheinland: „Grundsätzlich kann ich Ihnen mitteilen, dass es sich bei dem aktuell erhöhten Verkehrsaufkommen nach den Herbstferien um ein übliches Phänomen handelt. Regelmäßige Auswertungen ergeben, dass die Monate Oktober und November die stauträchtigsten Monate des Jahres sind. Dies wird unter anderem auf den Jahreszeitenwechsel und die damit einhergehenden längeren ‚Dunkelheitszeiten‘ zurückgeführt.“

Subjektives Stau-Empfinden oder harte Fakten? Das Stöhnen über den täglichen Stau und das Gefühl, es werde immer schlimmer: Beides relativiert sich, wenn wir zum Beispiel einfach ein Jahr zurückblicken. Da hatte die verheerende Flutkatastrophe an der Ahr und in der Eifel etliche Straßen unpassierbar gemacht, die A 61 war ab dem Kreuz Meckenheim bis Mitte Dezember gesperrt, sodass der gesamte Fernverkehr mit Lkws über die A 565 lief. Was rund um Bonn zu langen Staus und einer chronisch verstopften rechten Fahrbahn führte, innerstädtischen Ausweichrouten zusetzte und etwa auch die A 555 stark belastete. Verkehrsinfarkt, Kammerflimmern, Kollaps waren gängige Begriffe, die damals fielen.

Der Mobilitätsexperte Roman Suthold, den wir zur Kollision von Rückreiseverkehr und Berufspendlern im Sommer 2021 befragten, schilderte uns eine abenteuerliche Autofahrt von Köln nach Bonn, in der alle Alternativen ergreifen musste, die seine Verkehrs-App hergab, um einigermaßen im Zeitplan anzukommen. Homeoffice, antizyklisch unterwegs sein und flexible Arbeitszeiten nutzen, nannte er damals als Wege, dem Stau-Frust zu entgehen. Suthold, Leiter des Fachbereichs „Verkehr und Umwelt“ beim ADAC Nordrhein, meinte generell: „Kritiker sagen: Wir sind der Stau. Das Problem ist, dass wir alle zur gleichen Zeit zur Arbeit oder nach Hause fahren und dass wir gleichzeitig in den Urlaub fahren.“ Die aktuelle Lage rund um Bonn sei für Suthold nichts Besonderes, teilte uns ADAC-Sprecher Müther mit.