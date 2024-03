Champions League Das Los spielt mit: Wembley-Revival Bayern gegen BVB möglich

Daran dachte auch BVB-Chef Hans-Joachim Watzke sofort, als er am UEFA-Sitz in Nyon die Lose vor dem Sky-Mikrofon einordnete. „Das wäre eine coole Sache, nochmal gegen die Bayern in Wembley - als Revanche“, sagte der Dortmunder Geschäftsführer in Erinnerung an den historischen 2:1-Triumph der Münchner durch das späte Siegtor von Arjen Robben vor elf Jahren.