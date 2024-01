„Das Perfekte Dinner“ aus Bonn Fünf Bonner werden beim Kochen zu Freunden

Bonn · Die Fernsehsendung „Das Perfekte Dinner“ ist in Bonn zu Gast. Die letzte Folge zeigt Vox am Freitag. Im Gespräch mit dem GA erinnern sich die Kandidaten an die Dreharbeiten – und so manche Herausforderung.

24.01.2024 , 18:47 Uhr

Fünf Köche und fünf Menüs mit je drei Gängen - die Fernsehsendung „Das Perfekte Dinner“ war in Bonn zu Gast. Nach den Dreharbeiten im Oktober werden die fünf Folgen diese Woche beim Fernsehsender „Vox“ ausgestrahlt. Die fünf Hobby-Köche bewerten sich dabei gegenseitig und können an die anderen bis zu zehn Punkte vergeben. In der letzten Folge wird am Freitag der Gewinner bekannt gegeben. Hier geht es zur Bilderstrecke: „Das perfekte Dinner“ in Bonn