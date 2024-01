Gegen Rechtsextremismus Das sagt die Kommunalpolitik zur Demo in Bonn

30.000 Menschen haben am Sonntag in Bonn gegen Rechtsextremismus demonstriert. Auf dem Markt vor dem Alten Rathaus in Bonn und auf den benachbarten Straßen und Plätzen standen Menschen dicht gedrängt, um gegen Rassismus, Hass und Hetze von rechts und für die Demokratie zu demonstrieren. Deutschlandweit schlossen sich Hunderttausende Menschen in verschiedenen Städten, darunter Hamburg, München, Stuttgart, Frankfurt und Köln den Demonstrationen an.