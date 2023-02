Die Cinelli Brothers in der Harmonie in Bonn-Endenich : Das Zweitbeste, was der Blues zu bieten hat

Bonn Noch mögen sie nicht allen ein Begriff sein, die Blues mögen. Das wird sich ändern. Den ersten Schritt dazu haben die Cinelli Brothers hierzulande in der Harmonie getan.

So also klingt die Weltspitze des Blues: Erdig, vielseitig, direkt, brillant und voller Leidenschaft spielen The Cinelli Brothers in der Harmonie einen Zwölftakter nach dem anderen – und das Publikum ist vom ersten Ton an sprachlos. Weil das Quartett einfach so unglaublich gut ist. Und außerhalb der Szene trotzdem kaum jemand von ihm weiß. Das dürfte sich bald ändern. Immerhin haben die Cinellis im Januar als einzige europäische Band an der legendären International Blues Challenge in Memphis teilgenommen und gleich mal den zweiten Platz belegt. Das hört man. Kein Wunder, dass den Zuschauern die Begeisterung ins Gesicht geschrieben ist und sich für einige sogar eine längere Anfahrt gelohnt haben dürfte; laut den Harmonie-Betreibern ist eine Dame sogar extra aus Lübeck gekommen, um The Cinelli Brothers live zu erleben. Eine gute Entscheidung.