Fußball-EM Debakel für Titelverteidiger Italien: Aus gegen die Schweiz

Beim abgefälschten Schuss von Freuler gut zehn Minuten später war der 25-Jährige noch dran, konnte den Rückstand aber nicht verhindern. Einen Freistoß von Rieder (45.+1) lenkte Donnarumma dann gerade noch so an den Pfosten. Spalletti stemmte an der Seitenlinie ratlos die Hände in die Hüften und verfolgte das Geschehen regungslos.