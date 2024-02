EU-Agrarministertreffen Der Bauernprotest in Brüssel eskaliert

Der deutsche Ressortchef Cem Özdemir sieht in Bauernprotesten eine Chance für grundlegende Reformen in der EU-Agrarpolitik. Durch die Proteste habe sich ein Zeitfenster eröffnet, das für lange fällige Reformen genutzt werden sollte, sagte der Grünen-Politiker vor dem Treffen. „Überall, wo Bauern protestieren, gibt es sehr viel Zustimmung, sehr viel Sympathie.“ Er sprach mit Blick auf die Proteste aber auch von „Trittbrettfahrern“, denen die Interessen der Landwirtschaft egal seien. „Die wollen Umstürze oder sonst was machen.“