Der Frust im Zugabteil : Neuer Fahrplan, altes Chaos

Bonn Häufige Verspätungen trüben für viele Passagiere das Reisevergnügen mit der Deutschen Bahn. Ab 11. Dezember gilt der neue Fahrplan. Die Probleme werden bleiben.

„Im neuen Fahrplan 2023 bleibt das Fernverkehrsangebot in Bonn Hbf mit in der Regel über 60 ICE/EC/IC-Halten am Tag etwa gleich und auf weiterhin hohem Niveau“, vermeldet eine Bahnsprecherin auf Anfrage. Neu seien etwa alle zwei Stunden umsteigefreie Verbindungen nach/aus Ostwestfalen, Braunschweig, Magdeburg, Leipzig und Dresden. Neu um 13:45 Uhr sei auch eine Verbindung von Bonn nach Hamburg mit nur rund vier Stunden Fahrzeit. Von Verspätungen keine Rede.

Davon könnte Barbara Kandzia einiges berichten. Die Dame hat es sich im ICE 651 mit einer Apfelschorle im Speisewagen gemütlich gemacht. Die 83-Jährige fährt mehrmals im Jahr von Berlin zu ihrer Schwester nach Bonn. In der „Wirtschafts-Woche“ wird ihre Reisegeschichte erzählt. Der ICE rolle dabei nicht immer reibungslos zwischen Hauptstadt und Rheinland hin und her, heißt es. Bei den letzten Fahrten war Kandzia rund acht Stunden unterwegs. Die schnellste Verbindung lag am Tag, als dieser GA-Artikel mit der Bahn-App recherchiert wurde, bei 4,30 Stunden – allerdings mit dem Hinweis versehen, „Es liegen aktuelle Informationen vor“. In diesem Fall eine „Streckensperrung“, die zu einer mehr als einstündigen vorauszusehenden Verspätung führt – und Anschlussproblemen bei der Weiterfahrt von Köln nach Bonn. Voraussichtlich verspätungsfrei könnte Frau Kandzia von Berlin über Frankfurt nach Bonn fahren. Würde allerdings 6,42 Stunden brauchen. Wäre sie am fraglichen Tag von ihrer Schwester zurück nach Berlin gefahren, hätte sie Verspätungen von bis zu 1,30 Stunden hinnehmen müssen, zuzüglich Problemen mit Anschlusszügen. Für eine 83-Jährige gewiss kein Vergnügen.

Der „Wirtschafts-Woche“ sagte sie, ihre persönliche Bahntherapie laute: „Ich versuche, das immer schnell zu vergessen.“ Da gibt es auch andere Stimmen, wie die des Philosophen und Schriftstellers Wolfram Eilenberger, der im Deutschlandfunk zu Protokoll gab, er sei in den letzten vier Wochen rund 30 Mal mit der Bahn gefahren, es sei jedoch kein Anschluss erreicht worden, kein Zug pünktlich und funktionsmäßig einwandfrei gewesen. Eilenbergers Fazit fällt herber aus als das von Frau Kandzia: „Gerade in den letzten Wochen hatte ich – und das beunruhigt mich selber – während des Bahnfahrens den Gedanken, da wird irgendetwas Schlimmes passieren. Der Kontrollverlust in allen Funktionsbereichen der Bahn ist für die Nutzer so spürbar, dass der Gedanke nahe liegen muss, da wird irgendetwas eskalieren, weil diese Inkompetenzschleifen irgendwann nicht mehr zu kompensieren sein werden.“

Dabei hätte Frau Kandzia allen Grund, richtig sauer zu sein. Denn so geht ihre Geschichte auf der Fahrt nach Bonn weiter: Im Bordbistro ist die Auswahl an dem Tag begrenzt, sie könne nur zwischen verschiedenen Kaltgetränken und Schokoriegeln wählen. Auf Kaffee und warme Speisen müssen die Fahrgäste verzichten. Warum? Die Wasserreserven des Zuges seien nach einem Stromausfall verunreinigt, erfährt die Seniorin. „Das kannst du keinem erzählen“, zitiert die „Wirtschafts-Woche“ den Restaurantleiter, der ungläubig vor der Kaffeemaschine steht. Wann es denn wieder Speisen gebe, fragt eine Reisende. „Vielleicht in Hannover – aber nur wenn die Logistik es zeitlich schafft.

Frau Kandzias Geschichte ist kein Einzelfall, und auch Eilenbergers Frust teilen viele Menschen. Eine kurze Umfrage bei Kollegen ergibt, dass fast jeder solche Erlebnisse parat hat. Man will zwar nicht in das beliebte Bahn-Bashing einsteigen, aber der Ärger ist groß. Schwamm drüber, wenn bei einem kurzen Urlaubstrip von Bonn nach Hamburg hinter Münster der vollbesetzte ICE den nächsten Bahnhof anfährt, es dann heißt „der Zug endet hier“, und man aufgefordert wird, in den ebenfalls vollbesetzten ICE auf dem Nachbargleis umzusteigen. Unterm Strich zwei Stunden Verspätung. Auch hier war das Bordbistro dysfunktional. Im Urlaub ist der Ärger schnell verflogen. Bei dienstlichen Terminen kann der Trip mit der Bahn jedoch sehr ernste Probleme bringen. Ich habe mir angewöhnt, eine Stunde Puffer einzubauen. Unlängst bei einem Termin in Duisburg – weiß Gott keine Weltreise: Zwischen Bonn Hauptbahnhof und Roisdorf fuhr der pünktlich gestartete ICE mit Tempo 30 km/h die erste Verspätung ein, die wuchs und wuchs. Der Puffer reichte nicht.

Der Zug von Bonn nach München war vor 20 Jahren schneller

Hätte ich beispielsweise einen Termin um zehn Uhr in Dresden und würde einen einstündigen Puffer einbauen, müsste ich um 0:14 Uhr in Bonn starten, dann achteinhalb Stunden über Frankfurt, Halle und Leipzig nach Dresden fahren (Kosten: zwischen 79,90 und 156 Euro). Mit dem Auto wäre ich rund sechs Stunden unterwegs (Spritkosten: 45 Euro). In den Süden, nach Nürnberg oder München führt der Weg von Bonn oft über Köln (mit riskantem Umstieg). Dann geht es aber ähnlich flott wie mit dem Auto zum Ziel – hier können Verspätungen oder Staus natürlich immer wieder Termine torpedieren. Interessant, dass der Zug von Bonn nach München vor 20 Jahren im Schnitt neun Minuten schneller war. West-Ost-Verbindungen sind schwieriger. Wer zum Beispiel von Bonn nach Höxter reist, ist mit der Bahn 4,41 Stunden mit mehreren Umstiegen unterwegs, mit dem Auto 2,50 Stunden.