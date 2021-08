„Die Bedrohungslage ist echt und krass“ : Deutsche Welle aus Bonn hat noch Mitarbeiter in Kabul

Ungewisse Situation: Taliban-Kämpfer in Kabul. Foto: dpa/-

Bonn Die Deutsche Welle bangt um einige Mitarbeiter, die nach wie vor in Kabul feststecken. Derweil ist die Welthungerhilfe, die ihren Sitz in Bonn hat, in Sorge um die Frauen in Afghanistan.

Die Deutsche Welle (DW) ist in großer Sorge: Zwar gelang den deutschen Mitarbeitern des in Bonn beheimateten Senders vor zwei Wochen die Ausreise, doch zwölf afghanische Mitarbeiter sitzen mit ihren Familien nach wie vor im Land fest. Eine Familie schaffte es noch nicht bis nach Kabul, erzählt DW-Pressechef Christoph Jumpelt, der Rest sei verhältnismäßig sicher an einem geheimen Ort „und hält die Füße still“. Wobei: Der Begriff Sicher sei sehr relativ in einer Stadt, in der die Taliban Häuserblock um Häuserblock die Hauptstadt unter ihre Kontrolle bringen.

Jumpelt erzählt, dass Talibankämpfer bereits die ehemaligen Wohnsitze der DW-Mitarbeiter aufgesucht und Nachbarn befragt hätten. „Unsere Leute sind namentlich bekannt, das Ganze zeigt: Die Bedrohungslage ist echt und krass“, sagt Jumpelt alarmiert. Noch wisse man nicht, wann die DW-Mitarbeiter ausreisen können. Neben der fehlenden Transportkapazität beklagt Jumpelt bürokratische Hürden, denn ohne Visum gebe es keine Ausreise. Ein Problem, da die Deutsche Botschaft in Kabul geschlossen ist. Denkbar sei eine Ausreise „zu einem Zwischenhub in Tadschikistan“. Dort könnte dann die für ein Visum nach Deutschland erforderliche Sicherheitsüberprüfung erfolgen.

„Unsere Berichterstattung, die die deutsche Öffentlichkeit und Politik mit Analysen, Erkenntnissen und Eindrücken aus dem Land versorgt hat, war nicht denkbar ohne den Einsatz und den Mut der afghanischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns vor Ort unterstützt haben“, steht in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas, den neben der DW, „Der Spiegel“, „Die Zeit“, „Deutschlandradio“ und viele andere unterschrieben haben. Das Leben dieser freien Mitarbeiter sei nun akut gefährdet. Die Unterzeichner fordern: „Wir rufen Sie hiermit auf, ein Visa-Notprogramm für afghanische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutscher Medienhäuser einzurichten.

Journalisten in Todesgefahr

Allein in den vergangenen Wochen wurde der weltbekannte Fotograf Danish Siddiqui in Kandahar erschossen, starb eine Fernsehjournalistin in Kabul bei einem Bombenanschlag. Amdadullah Hamdard, der häufig für die „Die Zeit“ gearbeitet hat, wurde vor seinem Haus in Dschalalabad erschossen.

Auch weitere in Bonn ansässige Organisationen bangen um ihre Mitarbeiter. Zwar habe „Help“, so Pressesprecherin Sandra Schiller, seit Jahren kein deutsches Personal in Afghanistan, aber ungewiss sei, was mit den lokalen Kräften passiere. Aktuell gibt die Hilfsorganisation keine Auskunft über Personen und Projektstandorte. Nur so viel: „Unsere Projekte pausieren derzeit in Afghanistan.“

Matthias Mogge, Chef der Welthungerhilfe mit Sitz in Bonn, beichtet, die Organisation habe 200 nationale Mitarbeiter im Land an ganz unterschiedlichen Standorten und im Landesbüro Kabul. Von den fünf internationalen Mitarbeitern hätten zwei bereits das Land verlassen, bei den anderen werde alles versucht, die Ausreise zu organisieren. Mogge, der quasi eine Standleitung nach Kabul hat, registriert „eine ganz große Unsicherheit, gepaart mit Angst, was nun diese neue Macht im Lande für sie bedeutet“. Gleichwohl will man unbedingt präsent bleiben. Mogge sorgt sich nicht zuletzt auch um die Frauen im Land, die immer wieder durch Programme der Welthungerhilfe gefördert wurden.