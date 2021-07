Unterstützung für Ahr-Winzer : Die „100 für 100“-Weinkisten sind schon vergeben

Bonn Die Resonanz war beeindruckend.: „100 für 100“, die Hilfsaktion zur Unterstützung der vom Hochwasser schwer getroffenen Ahr-Winzer, hat bei den GA-Leserinnen und -Lesern ein großes Echo gefunden.

Alle, die reserviert haben, werden via Email benachrichtigt. Für die ersten hundert Reservierungen gilt: Die Kisten stehen mit dem vorgesehenen Sortiment an den genannten Terminen beim General-Anzeiger in der Justus-von-Liebig-Straße 15 in Bonn-Dransdorf zur Abholung bereit.