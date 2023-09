US Open „Diese Momente liebe ich“: Zverev mit Kampf ins Achtelfinale

Zverev kassierte Mitte des zweiten Satzes ein Break, rutschte einmal weg und lag am Boden. Schnell rappelte er sich wieder hoch - was auch als Sinnbild für das Match taugte. Nach einem gelungenen Ball forderte er das Publikum zum Jubeln auf, mit der Unterstützung der Fans im zweitgrößten Stadion bei den US Open kam Zverev zurück ins Spiel. „Diese Momente liebe ich, das habe ich letztes Jahr vermisst“, sagte der Hamburger, der wegen einer schweren Knöchelverletzung 2022 in New York fehlte. „Es gibt keine Atmosphäre wie New York nachts.“