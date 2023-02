Industrie : 4000 Aussteller bei Hannover Messe im April

Hannover- Wieder im vollen Format: Viele der Ausstellungsthemen sind nicht neu - doch ihre Diskussion ist aus Sicht der Veranstalter in der Multi-Krisenlage jetzt umso drängender.

Messe-Chef: Technische Lösungen aktueller Herausforderungen

Klimaschutz, Energieeffizienz und Automatisierung hingen eng zusammen, erklärte Köckler - sie bildeten ein Querschnittsthema der Messe. „Es ist unsere Aufgabe, zunehmend in eine CO2-freie Produktion zu kommen. Die Industrie tritt an, um das hier zu zeigen.“

Partnerland Indonesien

In diesem Jahr soll die Ausstellung wieder den Großteil des Geländes einnehmen. „Endlich raus aus der Videokonferenz, rein in die Messehalle - wenn Menschen zusammenkommen, brauchen wir auch eine passende Plattform“, sagte Köckler. 2022 war die Hannover Messe mit rund 2500 Ausstellern deutlich kleiner ausgefallen als in der Zeit vor der Pandemie. Etwa 75.000 Besucher kamen, weitere 15.000 nahmen digital teil. Vor dem Corona-Einbruch hatte die Schau in der niedersächsischen Landeshauptstadt oft mehr als 200.000 Gäste.