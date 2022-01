Probleme mit dem Amazon-Sprachassistenten : „Alexa“ antwortet nicht mehr

Bonn Die Nutzer des Amazon-Sprachassistenten „Alexa“ melden derzeit massive Störungen. Die Sprachsteuerung „verweigert“ aktuell ihren Dienst und anwortet nicht mehr.

Der rote Ring erscheint üblicherweise nur dann, wenn das Mikro auf stumm geschaltet ist. Der Dienst des Sprachassistenten sollte also theoretisch funktionieren. Auf die verbale Antwort wartet man aber vergeblich.

Betroffen von den Störungen sind laut dem Web-Portal „Netzwelt“ in Deutschland vor allem die Ballungsgebiete rund um Frankfurt, München und Hamburg. Auch in vielen Städten in NRW gibt es Meldungen über die Störung. Amazon selbst hat sich offiziell noch nicht zu dem Problem geäußert.