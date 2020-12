Unternehmen drohen mit Konsequenzen : Australien will Google und Facebook für Journalismus zahlen lassen

Canberra Für Inhalte, die sie von Medienkonzernen übernehmen, sollen Google und Facebook in Australien künftig zur Kasse gebeten werden. Die Internetriesen drohen unterdessen mit Konsequenzen, sollte die Reform durchgesetzt werden.

Die australische Regierung will Google und Facebook für Journalismus in Zukunft zur Kasse bitten. Am Mittwoch sollten neue Pläne für ein entsprechendes Gesetz im Parlament vorgestellt werden, wie der australische Finanzminister Josh Frydenberg am Dienstag sagte. Vorgesehen ist, dass Internetgiganten wie Facebook und Google für Inhalte zahlen, die sie von Medien übernehmen. Die Pläne sollten zunächst in einem Parlamentsausschuss geprüft werden, bevor sie in einem Gesetzesentwurf mündeten, über den die Abgeordneten im kommenden Jahr abstimmten, sagte Frydenberg.