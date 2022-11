Kriminalität : BKA-Präsident warnt vor mehr Cyberkriminalität

Wiesbaden Cyberkriminalität gehört immer mehr zum Alltag dazu. Nach der Corona-Pandemie sieht BKA-Präsident Holger Münch nun einen neuen Katalysator für Cybercrime.

BKA-Präsident Holger Münch warnt vor einer Zunahme von Cyberkriminalität in Folge des Kriegs in der Ukraine. „Dieser Krieg wird auch im digitalen Raum geführt“, sagte Münch auf der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes (BKA) in Wiesbaden.