Das empfiehlt der TÜV Tipps für sicheres Online-Shopping am Black Friday

Verlockende Angebote wie Hightech-Geräte zum Schnäppchenpreis: Am Black Friday und Cyber Monday versprechen Online-Shops große Rabatte. Schnell kann es passieren, dass Käufer unaufmerksam werden und auf falsche Angebote reinfallen: Aus diesem Grund warnt der TÜV-Verband vor Betrügern und Cyberkriminellen. „Sie nutzen die Unaufmerksamkeit der Online-Shopper gezielt aus, um an sensible Daten wie Kreditkartennummern zu gelangen oder ihnen gefälschte oder nicht verfügbare Produkte anzudrehen“, so der TÜV-Verband in einer Mitteilung.