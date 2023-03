Wie das digitale Zeitalter alle Generationen erfasst : Zweifingerzoom auf Papier und das Warten auf die Zeitlupe

Sie denken heute schon an ihre Rente : So tickt die Generation Z in Bonn und der Region Sie sind die ersten echten „Digital Natives“ – das heißt, sie wurden in eine digitale Welt bereits hineingeboren, sind angeblich ebenso auf der Suche nach Sinn wie nach einer ausgeprägten Work-Life-Balance. Doch wie ticken sie wirklich? Wir haben mit Menschen der Generation Z in der Region gesprochen.