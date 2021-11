Kriminalität : BSI befürchtet Cyberattacken auf den Handel am Black Friday

BSI befürchtet Cyberattacken auf den Handel am Black Friday

Arne Schönbohm (l), Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und Boris Pistorius (SPD), Innenminister von Niedersachsen, sprechen auf einer Pressekonferenz zu einer Kooperationsvereinbarung zur Cybersicherheit zwischen dem Land Niedersachsen und dem BSI. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Bonn Für Online-Händler naht das großes Geschäft des Jahres. Doch die Rabatt-Aktionen an Black Friday und Cyber Monday dürften nicht nur Kunden anlocken, sondern auch Cyber-Kriminelle.

An den Rabatt-Tagen Black Friday und Cyber Monday sowie im Weihnachtsgeschäft drohen dem Handel nach Einschätzung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in diesem Jahr massive Cyberattacken.