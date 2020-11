Spieleabend, Chats und Streaming : Wie man die Corona-Zeit digital mit Freunden verbringen kann

Bonn Reale Treffen mit der Familie oder den Freunden sind mit der Ausbreitung des Coronavirus weitestgehend verboten - nicht aber in virtueller Form. Wir zeigen Wege, wie man sich ganz einfach digital vernetzen kann und welche Seiten sich für den virtuellen Spiele- oder Filmabend anbieten.

In Zeiten der Corona-Krise sind reale Treffen mit Freunden und Familie nicht oder nur eingeschränkt möglich. Zahlreiche Online-Angebote, Apps, Plattformen und Programme ermöglichen es dafür, Familie und Freunde virtuell zu treffen, mit ihnen zu spielen oder gemeinsam Filme zu schauen. Wir haben eine Auswahl an Möglichkeiten zusammengestellt:

Video-Chats mit Freunden und Familie

Spiele-Klassiker aus dem App Store

Ob Mensch-Ärger-Dich-Nicht, Monopoly oder Risiko: Viele Spiele gibt es in digitaler Version auf dem Computer oder als App für das Smartphone. So können die Klassiker selbst in Zeiten der Corona-Krise mit Freunden oder Familie online gespielt werden. Bis auf wenige Anbieter sind die meisten Angebote kostenlos verfügbar. Eine kleine Auswahl an Online-Games gibt es hier: