Update für Warn-App : Corona-Warn-App zeigt künftig auch digitalen Impfnachweis an

Corona-Warn-App zeigt künftig auch digitalen Impfnachweis an

Berlin Noch im Juni soll es den Nachweis für eine Corona-Impfung auch digital geben. Nutzer der Corona-Warn-App können sich ihn auch in die App laden.

Der geplante digitale Impfnachweis in Deutschland kann künftig auch in der offiziellen Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts angezeigt werden.

Die Macher der Tracing-App veröffentlichten in der Nacht zum Mittwoch die aktuelle Version 2.3.2 in den App-Stores von Apple und Google. Es kann jedoch einige Stunden dauern, bis das Update für alle Anwenderinnen und Anwender sichtbar ist. Die Ausgabe der digitalen Impfnachweise in Deutschland soll noch im Juni starten.