Postfach-Check : Die besten Tipps für den E-Mail-Alltag

München/Potsdam Der Erfolg von Messengern ist gigantisch. Trotzdem ist die E-Mail noch längst nicht ausgestorben. Es wird munter weiter gemailt. Doch viele vernachlässigen Organisation und Sicherheit ihrer Nachrichten.

Im Internet gibt es nicht viele Dinge, die sich so lange gehalten haben wie die E-Mail. Obwohl der erste elektronische Brief schon 1971 versandt wurde, ist das Prinzip E-Mail auch nach mehr als 50 Jahren noch aktuell. Mit diesen Tipps lässt sich der Alltag mit den elektronischen Nachrichten optimieren oder auch sicherer machen:

E-Mail-Konten managen : Viele Nutzer haben alte E-Mail-Adressen, die sie noch kaum nutzen. Wer sich zum Nachschauen nicht ständig einloggen will, für den bieten sich neben dem Mail-Client noch zwei weitere Funktionen an: das automatische Weiterleiten und Abholen.

Die meisten kostenlosen E-Mail-Provider bieten das automatische Weiterleiten an. Die Funktion hat Geiger zufolge jedoch Nachteile: Nach der Weiterleitung steht im Absenderfeld nicht mehr der Name des ursprünglichen Absenders, sondern der, der die Mail weitergeleitet hat.

E-Mail-Anhänge verschicken : Große Datenmengen lassen sich per E-Mail in aller Regel nicht versenden. Bei Gmail darf der Anhang insgesamt nicht größer als 25 Megabyte (MB) sein. Bei den kostenlosen Mail-Konten von Web.de oder GMX dürfen beispielsweise 20 MB nicht überschritten werden.

Für größere Anhänge muss ein Kunstgriff her: Man teilt sie am besten über Onlinespeicher, also über Dienste wie Google Drive oder Dropbox. In die Mail fügt man dann nur den Download-Link ein.