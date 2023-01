Web-Tipp : Diese Karte weiß es: Wo und wann ist Markt?

Kohlrabi und was man sonst noch so braucht, findet sich auf Wochenmärkten. Vorausgesetzt, man findet einen Markt und ist zur richtigen Zeit da. Foto: Christoph Soeder/dpa/dpa-tmn

Berlin Obst und Gemüse aus der Region. Ein Metzger, ein Fischhändler und ein Bäcker. Vielleicht sogar Kurzwaren und etwas Kunsthandwerk. Märkte bieten vieles für den täglichen Bedarf. Wenn man sie findet.

Natürlich: Den Markt auf dem Platz um die Ecke kennt man. Und weiß in der Regel sogar, wann er stattfindet. Aber wer in größeren Städten einmal in anderen Vierteln unterwegs ist oder als Tourist eine Stadt besucht, den bringt dieses Wissen nicht weiter.