Arbeitsmarkt : Digitalbranche will neue Stellen schaffen

Berlin Die Beschäftigungsaussichten in der Digitalbranche sind dem Branchenverband Bitkom zufolge besser als im restlichen Arbeitsmarkt. Viele IT-Unternehmen planen Neueinstellungen.

Fast jedes dritte Unternehmen der deutschen Digitalbranche plant Neueinstellungen in diesem Jahr. Das geht aus der monatlichen Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts hervor, wie der Branchenverband Bitkom in Berlin mitteilte. Nur rund jedes zwölfte Unternehmen aus dem Bereich IT und Kommunikation will demnach Stellen streichen.