Social-Media-Accounts nach dem Tod So kann der digitale Nachlass geregelt werden

Nur gut ein Drittel der Deutschen hat sich darum gekümmert, was nach den Tod mit ihren E-Mail-Postfächern und Profilen in sozialen Netzwerken passiert. Das geht aus einer Befragung des Digitalverbands Bitkom hervor. „Wenn im Testament oder in einer Vollmacht nichts anderes geregelt ist, werden die Erben Eigentümer aller Gegenstände des Verstorbenen, also auch des Computers oder Smartphones - dies beinhaltet auch den Zugang zu Accounts etwa in sozialen Medien“, erklärt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. „Deshalb sollte man die Entscheidung, ob die Hinterbliebenen nach dem Tod Einblick in die digitale Privatsphäre haben, zu Lebzeiten treffen.“