Schadsoftware verbreitet sich : Emotet-Trojaner verursacht hohe Schäden

Düsseldorf In den letzten Wochen stieg die Verbreitung des Emotet-Trojaner durch authentisch wirkende E-Mails weiter an. Die Schadsoftware kann zu hohen Schäden und Erpressungen führen.

Cyberkriminelle haben in den vergangenen Wochen verstärkt E-Mails verschickt, die eine Schadsoftware beinhalten. Der Emotet-Trojaner wird in authentisch wirkenden Mails eingebunden und entweder in Links oder Dokumenten versteckt. Das Virus wird automatisch heruntergeladen, sobald der Empfänger dem Link folgt oder das Dokument öffnet. Sobald sich der Trojaner im System befindet, greift er auf die E-Mail-Kontakte zu und versendet neue Mails, die ebenfalls täuschend echt wirken. Dies sorgt für eine schnelle Verbreitung des Trojaners. Anti-Viren-Programme tun sich derweil schwer, die Schadsoftware zu erkennen, da sich der Code des Trojaners bei jedem Abruf verändert.