Internet : Facebook-Konzern Meta entlässt 11.000 Mitarbeiter

Menlo Park Für Facebook und Meta läuft es trotz Krisen rund. Doch zuletzt häufen sich Probleme - während Konzernchef Zuckerberg sein teures Metaverse-Projekt vorantreibt. Nun müssen tausende Beschäftigte gehen.

Wachsende Verluste

Allein im vergangenen Quartal verbuchte die Sparte Reality Labs, in der am Metaverse gearbeitet wird, einen operativen Verlust von knapp 3,7 Milliarden Dollar (aktuell 3,67 Mrd Euro). Seit Jahresbeginn sammelte sich ein Fehlbetrag von 9,4 Milliarden Dollar an - bei einem Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar in dem Bereich. Und Zuckerberg kündigte an, dass die Verluste der Reality Labs im kommenden Jahr noch „erheblich wachsen“ würden.