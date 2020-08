Bann gegen Blackface : Facebook schürt Kulturkampf um „Zwarte Piet“

Amsterdam Mitten im tropischen Hochsommer streiten die Niederländer über einen Brauch aus der Vorweihnachtszeit: Der Nikolaus und seine schwarz angemalten Helfer. Bei Facebook kocht die Wut über „Zwarte Piet“.

Für die einen sind sie nur lustige Kinderfreunde, die am 5. Dezember die Geschenke bringen. Für andere sind sie der Inbegriff von Rassismus. Der heftige Streit ist am Mittwoch von Facebook neu angefacht worden. Das Unternehmen geht gegen Rassismus und auch Antisemitismus vor und will nun „Blackface“-Abbildungen auf Facebook und Instagram verbieten - wie eben die vom niederländischen „Schwarzen Peter“.

Seit Jahren wird in den Niederlanden heftig um den „Zwarte Piet“ gestritten. Während man gerade in den Provinzorten und ländlichen Gebieten an der Tradition festhält, lehnen viele in den Großstädten diese Darstellung des Piet als rassistisch ab. Vor allem schwarze Niederländer bekämpfen die Karikatur von Afrikanern.