Neues Geschäftsmodell von Meta Bezahl-Abo für Facebook und Instagram in Deutschland gestartet

Je nachdem, wo das Abonnement abgeschlossen wird, unterscheiden sich die Preise aktuell. Ein über den Browser abgeschlossenes Abo kostet monatlich 9,99 Euro, wohingegen in der App, also über iOS oder Android, 12,99 Euro fällig werden. Hierdurch reicht Meta nach eigenen Angaben seine Provisionszahlungen an die Betreiber der App-Stores an die Endkunden durch.