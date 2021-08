Nach Streit mit Facebook : Forschung zu Instagram-Algorithmen gestoppt

Berlin Welche Bilder und Videos werden bei Instagram von Algorithmen bevorzugt behandelt? Die Organisation Algorithmwatch wollte das herausfinden. Nun ist das Projekt im Streit mit Facebook eingestellt.

In einem ähnlich gelagerten Konflikt sperrte Facebook jüngst Forscher der New York University aus, die Anzeigen mit politischen Inhalten bei dem Online-Netzwerk analysierten. Der Facebook-Sprecher betonte am Freitag, man arbeite mit Hunderten Forschergruppen zusammen. „Wir wollen weiterhin mit unabhängigen Forschern zusammenarbeiten, aber auf Wegen, die nicht Daten oder die Privatsphäre von Menschen in Gefahr bringen.“