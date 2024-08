Computerspielemesse Gamescom hat begonnen - Hunderttausende Besucher erwartet

Bei der Show ging es um visuelle Reisen in die Vergangenheit, um düstere Gegenwartsentwürfe oder apokalyptische Zukunftsvisionen, in denen das Böse besiegt werden muss. Zu sehen waren Werbefilme vom Mittelalter-Ritterspiel „Kingdom Come Deliverance II“, vom Shooter-Game „Call of Duty: Black Ops 6“ und vom Zombie-Gemetzel „Dying Light: The Beast“.