Gärtnern am PC : „Garden Galaxy“: Kreativer Garten-Spaß ohne Schnickschnack

Gärtnern am PC

Berlin Auch bei schlechtem Wetter bietet „Garden Galaxy“ die Chance zum PC-Gartenbau. Die Möglichkeiten wirken dabei unendlich, doch der Weg zum virtuellen Traumgarten ist länger, als man denkt.

Anders als etwa bei den beliebten Bauernhof-Simulationen „Harvest Moon“ oder „Stardew Valley“ kommt „Garden Galaxy“ ohne Story daher. Stattdessen fokussiert man sich komplett auf Gartenbau nach den eigenen Vorlieben, wobei man seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Je mehr Zeit man in seinen eigenen Garten investiert, desto anschaulicher und größer wird das Projekt.

Erfolgreich gärtnern heißt gut planen

Gutes Planen ist in „Garden Galaxy“ ein großer Faktor. Denn unendlich sind die Ressourcen nicht, und neue Pflanzen und Bauteile muss man sich erst erspielen. Ein Händler lässt regelmäßig zufällige neue Elemente zurück, die man zurück in Münzen umtauschen kann.

Diese können entweder in einem wachsenden Katalog in neue Bauteile investiert oder auch erst mal in Sparschweinen angelegt werden, um später seltenere Items zu erstehen.