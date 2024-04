Künstliche Intelligenz Google schaltet KI-Erweiterungen für Deutschland frei

Bei einer gemeinsamen Reiseplanung mit Freunden könne das Arbeiten mit den Gemini-Erweiterungen beispielsweise so funktionieren: Wenn man bereits vorab per E-Mail ein paar Gedanken und Termine ausgetauscht habe, könne man Gemini im ersten Schritt bitten, in den Gmail-Verläufen mit den Freunden nachzusehen, welche Daten für alle passen. Basierend darauf könne man nun Flug- und Hotelinformationen anzeigen und YouTube-Videos mit Tipps für Unternehmungen heraussuchen lassen. Die Highlights daraus könne Gemini zusätzlich direkt in einer Mail an die Freunde zusammenfassen.