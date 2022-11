Das große Krabbeln : „Grounded“: Hilfe, ich bin auf Insektengröße geschrumpft

Berlin Insekten wirken harmlos, bis man plötzlich mit ihnen auf Augenhöhe steht. In „Grounded“ schrumpft man auf Miniaturgröße herunter - da werden selbst die kleinsten Krabbeltiere gefährlich.

Aus menschlicher Sicht mögen einem kleine, krabbelnde Insekten wohl relativ ungefährlich vorkommen. In „Grounded“ schrumpft man jedoch selbst auf deren Größe herunter - und das ist nicht unbedingt ein Fall für schwache Nerven.

Alleine oder im Koop-Modus mit bis zu drei Freunden findet man sich auf dem Erdboden wieder, wo hinter jedem Grashalm ein böses Insekt auf einen warten kann. Diese muss man sich mit selbst gebauten Waffen vom Hals schaffen, wobei der Vielfalt an Gegnern von Spinnen über Marienkäfer bis hin zu Stechmücken quasi keine Grenzen gesetzt sind.

Sammeln, Basteln und Aufleveln für die Boss-Kämpfe

Zwischen Flora und Fauna verstecken sich aber mehr als nur kleine Krabbeltiere. In über die Natur verstreuten Lagern mit High-Tech-Ausstattung nimmt man gesammelte Gegenstände unter die Lupe und baut eine eigene Basis auf, bei der man seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Mit dem gelernten Wissen verbessert man dazu die eigenen Waffen und Fähigkeiten, was einem in den kniffligen Bosskämpfen durchaus zur Hilfe kommt.