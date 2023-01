Komfortabel, aber platzraubend : Hat der Desktop-PC noch Zukunft?

Wo ist der Rechner versteckt? Hinter der Maus. Manche dieser Mini-PCs lassen sich sogar per VESA-Aufnahme hinter den Monitor hängen und somit gänzlich verstecken. Foto: Tom Nebe/dpa-tmn

Hamburg/München Notebooks sind als Rechner äußerst beliebt, auch und gerade im privaten Bereich. Desktop-PCs scheinen kaum noch gefragt zu sein. Dabei punkten sie im Homeoffice und lassen sich leicht nachrüsten.

Geht es um die Anschaffung eines neuen Rechners, spielt der klassische Desktop-PC in den Überlegungen der meisten privaten Nutzer keine große Rolle mehr.

„Desktop-PCs sind weit mehr als starre, klobige Rechenkisten“, sagt Matthias Wellendorf vom Online-Magazin „Inside-digital.de“. Kompakte Modelle mit schicker Front ließen sich selbst in der Wohnzimmereinrichtung unterbringen, ohne als Störfaktor wahrgenommen zu werden. Und Mini-PCs könnten per VESA-Halterung einfach an und hinter vielen Monitoren verschwinden.