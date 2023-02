Kleines Versteck : Huawei Watch Buds: In dieser Smartwatch stecken Kopfhörer

Huawei Watch Buds: In dieser Smartwatch stecken Kopfhörer

Berlin Wohin mit den Stöpselchen? Wenn es schnell gehen muss, ist das Ladeetui oft nicht zur Hand und die teuren, kabellosen Ohrhörer landen irgendwo. Huawei hat sich deshalb etwas ausgedacht.

Huawei hat eine aufklappbare Smartwatch mit integrierten kabellosen Kopfhörern angekündigt. In der Watch Buds getauften Uhr liegen und laden zwei besonders kleine In-Ears. Und zwar gleich unterm Ziffernblatt, das per Knopfdruck aufspringt. Daran haften die Ohrhörer praktischerweise auch gleich magnetisch an.