Netz-Kriminalität : Innenminister: Nutzer über IP-Adresse identifizierbar machen

Würzburg Kampf gegen Netz-Kriminalität: Die Innenminister der Länder und der Bund sich einig. Künftig soll eine Zuordnung von IP-Adressen des Computers zur Identität des Versenders bestimmter Nachrichten möglich werden.

Faeser gegen allgemeine Chat-Kontrolle

Derweil stößt der Vorschlag der EU-Kommission für eine Chat-Kontrolle jetzt auch bei Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf massive Kritik. Nachdem die SPD-Politikerin den Entwurf der Kommission im Mai noch generell begrüßt hatte, sprach sie sich strikt gegen die darin enthaltenen Kontrollpläne aus. Faeser sagte: „Da geht es um verschlüsselte Kommunikation. Das wäre so, als wenn man in jeden Brief, in jeden Briefkasten gucken möchte. Das möchte niemand.“