Sicher im Netz : Instagram stellt neuen Leitfaden für Eltern vor

So sind Teenager im Sozialen Netzwerk sicherer unterwegs: Instagram gibt Eltern einen neuen Leitfaden für die Mediennutzung an die Hand. Foto: Catherine Waibel/dpa-tmn

Deutschland Teenager sind im Umgang mit Sozialen Netzwerken oft versierter als ihre Eltern. Das muss nicht sein. Instagram gibt Erziehungsberechtigten einen Leitfaden für die sichere Nutzung an die Hand.

Sorge darüber, was Ihr Nachwuchs in Sozialen Netzwerken macht" Mit einigen Einstellungen kann man das Surfen für Teenager sicherer gestalten. Instagram gibt Erziehungsberechtigten dafür in Zusammenarbeit mit den EU-Initiativen Klicksafe.de und SaferInternet.at sowie dem Projekt Stop Hate Speech einen Leitfaden an die Hand. Einige der wichtigsten Einstellungen im Überblick.